Лавров прибыл в Астану

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Казахстана — Астану, где 20-21 мая примет участие в совещании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, в ходе заседания Лавров обсудит с иностранными коллегами актуальные международные и региональные темы. Среди них: включение Белоруссии в ШОС, ситуация в секторе Газа и на Ближнем Востоке, вопросы налаживания стабильности в Афганистане, а также борьба с террористической и наркоугрозами.

«Оценки членов ШОС ситуации в мире и тенденций ее развития <...> будут зафиксированы в итоговой политической декларации», — резюмировали в ведомстве.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, говорящих на прагматичной основе.