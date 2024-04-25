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«Почувствовала любовь и пересмотрела ценности». Фигуристке Ильиных – 30

Олимпийской чемпионке Елене Ильиных исполнилось 30 лет

Елена Ильиных впервые вышла на лед в 4 года, на каток ее привела бабушка. Тренер заметила успехи девочки и рекомендовала отдать ребенка в спорт. Так Ильиных начала заниматься профессионально.

На тренировках познакомилась с фигуристом Никитой Кацалаповым. Перспективных детей поставили в пару, но они никак не могли поладить. Тандем распался, Ильиных уехала продолжать учебу в США. Однако там так и не смогла найти партнера по льду.

Однажды вернувшись на каникулы в Москву, Ильиных встретила Кацалапова. Они снова стали кататься вместе с 2008 года и покорили зрителей и жюри. Пара быстро начала занимать призовые места на соревнованиях.

«Оба эмоциональные, как бомбы, с характером и невероятной энергетикой», — описывала хореограф Людмила Власова.

На Олимпийских играх 2014-го пара завоевала золото в командном соревновании и бронзу в танцах на льду. Также они дважды становились серебряными призерами чемпионата Европы и трижды – чемпионата России.

Однако весной 2014-го вновь расстались, на этот раз навсегда. Тренер Александр Жулин пояснил, что один из фигуристов влюбился в третьего человека. После распада пары Кацалапов начал выступать с Викторией Синициной, которая впоследствии стала его женой.

В спортивном мире на объявление о распаде отреагировали остро, многие жалели об уходе многообещающей пары. После Кацалапова Ильиных выступала с экс-партнером Синициной Русланом Жиганшиным и недолго – с фигуристом Антоном Шибневым. В 2019 году фигуристка объявила о завершении карьеры, ей было 24 года.

Девушка открыла школу фигурного катания для детей, вышла замуж за артиста балета Сергея Полунина. В феврале Ильиных родила мужу третьего ребенка. Вместе с супругом танцует в новом балете его постановки «Мастер и Маргарита».

«Я впервые в жизни почувствовала на себе такую любовь и сразу пересмотрела все ценности, осознала, что медали, спорт, это круто, но все это у меня было, а семейного счастья с любимым мужчиной не было <…> Такая же редкость, как и победа на Олимпийских играх — встретить своего человека и его не потерять», — говорила Ильиных про мужа.

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