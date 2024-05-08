В Воронежской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для местных сельскохозяйственных производителей. Указ главы региона опубликован на официальном сайте регионального правительства.

В документе отмечается, что особый режим введен на всей территории субъекта. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

Также из указа следует, что министр сельского хозяйства Воронежской области Алексей Сапронов обязан в ближайшее время проводить ежедневный мониторинг ситуации в соответствующей сфере. В частности, речь идет об изменениях обстановки из-за заморозков.

В то же время Гусев поручил главам районов представить отчеты об ущербе, который неблагоприятные погодные условия нанесли многолетним насаждениям и сельскохозяйственным культурам. Данные следует предоставить до 20 мая 2024 года.

По информации правительства субъекта, общая площадь поврежденных из-за заморозков сельскохозяйственных культур составила более 265 тыс. гектаров. Сейчас специалисты продолжают обследовать посевные площади, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.

7 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что во всех районах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируются заморозки с температурой воздуха от -3 °C до - 6 °C. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться минимум до 9 мая. В том числе это касается Воронежской, Липецкой, Московской и иных областей.

Ранее в Воронежской области из-за непогоды произошли отключения света.