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Суд обратил в доход государства активы «Макфы»

Суд одобрил обращение активов «Макфы» и связанных компаний в доход государства

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении активов АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В заявлении отмечается, что судебное заседание состоялось 8 мая в закрытом режиме. По его итогам инстанция приняла решение полностью удовлетворить требования Генеральной прокуратуры РФ.

«Принято судебное решение о немедленном исполнении [иска], в соответствии с которым федеральная группа компаний «Макфа» национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности», — говорится в сообщении.

Тем не менее в пресс-службе акционерного общества уточнили, что «Макфа» намерена обжаловать решение суда. Предприятие планирует подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию в установленный законом срок, подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в компании рассказали о работе на фоне судебного процесса. Из сообщения следует, что «Макфа» продолжает работать в штатном режиме даже после решения суда и ее национализации.

«Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки», — добавили в пресс-службе акционерного общества.

Генеральная прокуратура РФ считает, что АО «Макфа» и аффилированные с ним предприятия могут иметь коррупционное происхождение. Причина тому — бенефициары компании, которые занимали государственные должности и не имели права осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате надзорный орган добился ареста имущества бизнеса и банковских счетов ответчиков, о чем подробно писала «Газета.Ra».

Ранее владельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании.

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