Президент Таджикистана прибыл в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на посольство республики в России.

У трапа самолета таджикского лидера встречали заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и другие официальные лица.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на парад Победы приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, послы и военные атташе дружественных государств. На мероприятии также будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. Отдельно приглашены главы Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Помощник российского лидера также отметил, что 9 мая в Москве не будет премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сам Пашинян заявил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве и считает странным ежегодное участие в мероприятиях 9 мая руководителя страны.

Ранее в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы.