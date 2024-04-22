Разломилась пополам: последствия удара по Харьковской телебашне

Российские военные нанесли удар по Харьковской телебашне. Сооружение разломилось пополам, верхняя его часть обрушилась. По данным областной прокуратуры, башню поразила авиационная ракета Х-59. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что жертв в результате удара нет — сотрудники в это время находились в укрытии. Однако в городе наблюдаются проблемы с сигналом цифрового телевидения.

Как рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, на телебашне, предварительно, было установлено координационное устройство ПВО ВСУ.

Это не первая атака на сооружение. В марте 2022 года российский бомбардировщик Су-34 нанес по нему два бомбовых удара. В результате были повреждены опоры, башня на некоторое время вышла из строя, но выстояла.

Харьковская телебашня была введена в эксплуатацию в 1981 году. Она являлась самым высоким сооружением в городе и пятой по величине телебашней Украины. Ее высота составляла 240 метров.