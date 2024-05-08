Россиянка сорвалась с высокого стеллажа на складе Wildberries

В Екатеринбурге сотрудница склада Wildberries упала с большой высоты. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Перспективной улице. Женщина, которая работала кладовщиком в отделе дорогостоящих товаров, сорвалась с высокого стеллажа. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

Маркетплейс в комментарии для журналистов подтвердил произошедшее. Склад временно прекратил работу. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на сотрудников, они смогут вернуться к работе после окончания проверки техники безопасности.

По словам собеседника, после инцидента работников оперативно эвакуировали. Охранники быстро проверили всех, после чего отправили в раздевалку за личными вещами.

В беседе с журналистами одна из сотрудниц заявила, что, наиболее вероятно, женщина виновата сама.

«Очевидно, что она баловалась, выглядывая вниз, потому что там невозможно упасть — очень высокие ограждения», – поделилась она.

По мнению работницы, упасть с них можно только если залезть на них.

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