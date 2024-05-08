Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками украинских мирных жителей, которые решили перейти на сторону России с территории, контролируемой Киевом в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на четвертую базу 58-й армии РФ.

Российская база провела психологическую операцию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ретрансляторов, которые были запущены в Запорожскую область на территорию, контролируемую ВСУ. Российские военные перебили частоту украинского радиовещания и начали транслировать свое вещание, предлагая местным жителям перейти на сторону РФ.

Когда группа украинцев решила перебраться на российскую часть региона, ВСУ атаковали их боевыми дронами.

«Гражданину Украины Ширшову Александру Михайловичу удалось перейти на нашу сторону», — сказал собеседник агентства.

Однако несколько человек попали под огонь украинских беспилотников и не сумели перебраться. Точное количество жертв атаки ВСУ неизвестно, поскольку сейчас невозможно эвакуировать тела.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики заочно осудил на пожизненный срок командира батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ подполковника Александра Кириленко за приказ подчиненным расстрелять жителя Мариуполя.

Ранее суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира роты ВСУ за преступления против мирного населения Мариуполя.