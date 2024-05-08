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Женщина пережила ампутацию из-за того, что медики не оказали ей помощь после укуса собаки

В Англии многодетная мать потеряла пальцы из-за халатности медиков

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Shutterstock

Мать четверых детей из Плимута подала в суд на парамедиков, которые велели ей оставаться дома и принимать парацетамол вместо госпитализации. Об этом сообщает Daily Mail.

В январе 2021 года 45-летнюю Мишель Эллис укусила за правое запястье и внешнюю часть предплечья одна из ее домашних собак. Через два дня у женщины появились «симптомы, похожие на грипп», и она вызвала скорую помощь. Однако медики, несмотря на высокую температуру, одышку, дрожь в теле и видимые следы укусов собаки на руке, решили не везти ее в больницу. Ей посоветовали раздеться, накрыться простыней, использовать вентилятор, чтобы снизить температуру, и принять парацетамол, чтобы справиться с болью.

Тем не менее уже на следующий день состояние Мишель ухудшилось и ее экстренно госпитализировали, в больнице у нее развилась полиорганная недостаточность. Пациентку ввели в искусственную кому и дважды реанимировали из-за возникшего сепсиса. В итоге хирургам пришлось ампутировать у нее все десять пальцев на руках и ногах и поставить трахеостому, чтобы она могла дышать. Теперь многодетная мать судится с медицинской организацией и требует возмещения ущерба в размере более £200 тыс. Женщина утверждает, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия.

По мнению адвокатов, врачи не провели должного осмотра и по этой причине не заметили странных пятен на коже Мишель и повышения пульса и температуры. Они утверждают, что если бы женщину доставили в больницу в тот же день, то развития сепсиса и его последствий в виде ампутации, можно было бы избежать.

Ранее многодетная мать из Кемеровской области обвинила врачей в том, что больше не сможет родить.

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