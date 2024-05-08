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Окружение экс-президента Украины предложило отдать России Донбасс и Харьков

Политолог Карасев: окружение Порошенко предлагает отдать РФ Донбасс и Харьков

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Global Look Press

Люди из окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести Вооруженные силы за Днепр, оставив России Донбасс и Харьков, заявил украинский политолог Вадим Карасев. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, за Харьков, его все равно бомбят», — сказал он.

По словам эксперта, близкие к экс-президенту лица озвучивали данные инициативы «на полном серьезе».

Сам Карасев считает, что для решения проблемы сохранения населения и территорий украинские власти должны использовать дипломатический метод. Примером попытки мирного урегулирования ситуации политолог назвал переговоры в Стамбуле.

До этого командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис заявил, что Украине, скорее всего, придется отдать часть своих территорий для сохранения государственности.

В марте мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что Украина не намерена «отдавать» России территории. При этом «заморозка» конфликта, подчеркивал он, также едва ли возможна.

Ранее французский полковник предупредил ВСУ о риске потерять Краматорск.

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