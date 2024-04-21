21 апреля 2024, 20:42
Фото
12 главных фото недели: удар по Израилю и потоп в России
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Баллистическая ракета на берегу Мертвого моря после атаки Ирана на Израиль, 14 апреля 2024 года
Крыши тракторов и подтопленное здание автомойки на улице Донгузская в Оренбурге, 14 апреля 2024 года
Вратарь Даниил Исаев («Локомотив») и Александр Петунин («Металлург») во время матча Континентальной хоккейной лиги, 20 апреля 2024 года
Участники предвыборного митинга в Секундерабаде, 19 апреля 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп беседует с владельцем винной лавки в Нью-Йорке, 16 апреля 2024 года
Молящаяся у Стены Плача в Старом городе Иерусалима, 19 апреля 2024 года
Северное сияние недалеко от города Гриндавик, Исландия, 16 апреля 2024 года
Призывники на сборном пункте военного комиссариата Приморского края, 15 апреля 2024 года
Палестинская женщина на руинах своего дома в центральной части сектора Газа, 18 апреля 2024 года
Посетительница на пресс-показе ярмарки современного, классического и ювелирного искусства «Арт Москва» в Гостином дворе, 16 апреля 2024 года
Чемпион по сумо Йокодзуна Тэрунофудзи выводит на ринг своего сына Тэмуджина на церемониальном турнире в Токио, Япония, 15 апреля 2024 года
Дальневосточная жаба во время брачного периода на реке Соленая Протока, 18 апреля 2024 года
Развитие конфликта между Израилем и Палестиной, всеобщие парламентские выборы в Индии, весенний призыв и последствия паводков в России и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.%%%%%%