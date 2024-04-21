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12 главных фото недели: удар по Израилю и потоп в России

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Развитие конфликта между Израилем и Палестиной, всеобщие парламентские выборы в Индии, весенний призыв и последствия паводков в России и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.%%%%%%

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