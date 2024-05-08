В морском порту в Петропавловске-Камчатском загорелся ангар

Пожар произошел в строящемся ангаре, расположенном на территории морского торгового порта Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

В заявлении отмечается, что на место выехали подразделения трех пожарно-спасательных частей и личный состав двух воинских частей. Также вызов приняли сотрудники поисково-спасательного отряда ведомства.

По данным регионального управления МЧС РФ, всего к тушению привлекли 40 специалистов и более 11 единиц техники. Предварительно, людей в горящем ангаре не было. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

«Угрозы рядом стоящим зданиям нет. <...> Тушение пожара продолжается», — говорится в сообщении.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю Юлию Ананьеву, пламя распространилось на площади 5000 квадратных метров. В агаре загорелась крыша, уточнила она.

8 мая в деревне Песчанка в Красноярском крае загорелись два частных дома. Площадь пожара составила от 800 до 1000 квадратных метров.

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