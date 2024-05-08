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Иностранный теннисист признался, что имеет российский паспорт

Теннисист Циципас: у меня есть российский паспорт

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Греческий теннисист Стефанов Циципас рассказал, что у него есть российский паспорт, передает «Спорт-Экспресс».

«Было ли у меня предложение взять российское гражданство? Если вы говорите про паспорт, то он у меня есть — с момента рождения и по сей день», — сказал Циципас.

Дедушкой Циципаса является советский футболист Сергей Сальников. Он выступал за московские «Спартак» и «Динамо», а также за ленинградский «Зенит».

Лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков). Циципас занимает восьмую строчку рейтинга, набрав 3860 очков.

Ранее в России назвали подвигом победу Андрея Рублева на «Мастерсе».

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