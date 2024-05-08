На Украине сообщили о повреждении более 800 объектов теплоснабжения

Свыше 800 объектов теплоснабжения были уничтожены или повреждены на Украине, из-за чего страна потеряла порядка восьми гигаватт энергогенерации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Уничтожено или повреждено более восьмисот объектов теплоснабжения. Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, для восстановления понадобится миллиард долларов.

До этого сообщалось, что пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, где ранее произошли взрывы. По ее словам, в настоящее время пожар локализован. Специалисты продолжают тушить возгорание. Информации о степени повреждения энергетического объекта нет.

8 мая министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. По его словам, энергетики работают над восстановлением работоспособности энергетических объектов в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

Ранее в Луганске потушили пожар после обстрела ВСУ нефтебазы.