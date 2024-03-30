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Главные фото недели: мемориал у «Крокуса» и Страстная неделя

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Цветы на месте теракта в «Крокус Сити Холле», реконструкция Крестного Пути в Венесуэле, первый в истории выход сборной Грузии на Евро-2024 и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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