30 марта 2024, 15:01
Фото
Главные фото недели: мемориал у «Крокуса» и Страстная неделя
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Стихийный мемориал в память о погибших во время теракта вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 26 марта 2024 года
Мигрантка из Венесуэллы с ребенком возле забора с колючей проволокой на берегу реки Рио-Гранде в Эль-Пасо, Техас, США, 26 марта 2024 года
Грузинские футбольные фанаты радуются победе над сборной Греции, в результате которой Грузия впервые прошла в финальную часть чемпионата Европы по футболу, 26 марта 2024 года
Президент Бразилии Лула да Силва и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на острове Комбу, Бразилия, 26 марта 2024 года
Грузовое судно «Дали», которое врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего он обрушился в Балтиморе, штат Мэриленд, США, 26 марта 2024 года
Реконструкция Крестного Пути в рамках празднования Страстной недели в Каракасе, Венесуэла, 29 марта 2024 года
Люди во время традиционной игры Хуранга между мужчинами и женщинами, проводящаяся недалеко от Матхуры, Индия, 26 марта 2024 года
Президент РФ Владимир Путин во время посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке, 27 марта 2024 года
Дети на месте израильского удара на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, в Рафахе, на юге сектора Газа, 27 марта 2024 года
Журналистка Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонина Фаворская (Кравцова) во время избрания меры пресечения в Басманном суде по делу об участии в экстремистской организации, 29 марта 2024 года
Модели во время Китайской недели моды в Пекине, 29 марта 2024 года
Цветы на месте теракта в «Крокус Сити Холле», реконструкция Крестного Пути в Венесуэле, первый в истории выход сборной Грузии на Евро-2024 и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.