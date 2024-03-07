10 марта 2024, 17:17 Фото Московский панденок и тюльпаны от ОМОНа. 11 лучших фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели Даша Воронцова close Пилотажная группа южнокорейских ВВС «Черные орлы» во время авиашоу на авиабазе Кларк в провинции Пампанга, Филиппины, 3 марта 2024 года Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на церемонии в честь закрепления права на аборт во французской конституции в Международный женский день на Вандомской площади в Париже, Франция, 8 марта 2024 года Медработник дает оральную вакцину от полиомиелита ребенку в Сринагаре, Кашмир, 3 марта 2024 года Участник акции протеста студентов в Афинах, Греция, 8 марта 2024 года Приготовление к чаепитию во время открытия сессии Всекитайского совета народных представителей в Большом зале Народного собрания в Пекине, Китай, 4 марта 2024 года Модель на гала-показе российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, 8 марта 2024 года Панда Катюша в павильоне «Фауна Китая» в Московском зоопарке, 8 марта 2024 года Альпинистки совершают восхождение на гору Уайна-Потоси в районе Эль-Альто, Боливия, 6 марта 2024 года Сотрудник Росгвардии поздравляет девушку с наступающим 8 марта на Патриаршем мосту в Москве, 7 марта 2024 года Чайка на фоне радуги в Лутоне, Великобритания, 2 марта 2024 года Корова смотрит на пламя природного пожара на севере Техаса, США, 2 марта 2024 года От "Правил съема" до "Места под соснами": Еве Мендес — 50 Долина в триколоре, дочь Орнеллы Мути в «голом» платье: кто пришел на Неделю моды в Москве «Хотел бы быть мотыльком»: 70 лет назад родился Борис Моисеев Как выглядит новая "Мисс Мира" Празднование Международного женского дня, последствия природных пожаров в Техасе, закрытие Московской недели моды и другие лучшие кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Что думаешь?