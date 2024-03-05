Долина в триколоре, дочь Орнеллы Мути в «голом» платье: кто пришел на Неделю моды в Москве

Московская неделя моды проходит в столице с 1 по 8 марта, площадками проведения стали выставка «Россия» на ВДНХ и выставочный зал «Манеж».

Ожидается, что в ней примут участие более 200 отечественных и зарубежных дизайнеров (из «дружественных» Индонезии, Турции, Туниса, Египта, Эфиопии, ЮАР, Коста-Рики, Китая, Индии и Бразилии). Помимо показов на полях «Недели» работают фестиваль короткометражек World Fashion Shorts, лекторий «Прошлое, настоящее и будущее моды в России», маркет и шоурум.

Первые дни уже успели удивить гостей необычными образами: на подиуме появились певица Лариса Долина в накидке цветов российского триколора и дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли в «голом» платье.

Последняя прибыла в столицу вместе с матерью и поучаствовала в показе российского бренда Maison Esve, где представила черное кружевное платье с большим вырезом на спине — казалось, что оно надето на голое тело, однако в действительности под ним было боди телесного цвета. Сама Мути сидела в первом ряду и снимала проход дочери на телефон.

Образ 68-летней Долиной также отличился откровенностью: она прошла по подиуму в обтягивающем комбинезоне с кусочками зеркал и в пышной накидке цветов российского флага из коллекции «Великая» дизайнера Джемала Махмудова.

«И снова эксперимент... Теперь в мире моды... Много лет сотрудничаю с дизайнером Джемалом Махмудовым и не устаю удивляться его разноплановой палитре!» — прокомментировала свой выход Долина.

Балерина Анастасия Волочкова тоже представила на подиуме творение Джемала Махмудова, продефилировав в светло-розовом платье в стразах с большим бантом на груди. Голову звезды венчала диадема.

Как проходит Неделя моды в Москве — в галерее «Газеты.Ru»