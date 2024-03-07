Как выглядит новая «Мисс Мира»

Титул «Мисс Мира» в этом году завоевала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Для республики это вторая победа в истории, прошлый раз чешка выиграла конкурс в 2006 году.

В 71-м конкурсе «Мисс Мира» соревновались участницы из более 115 стран. Финал прошел в индийском Мумбаи. Кроме Пышковой до него добрались претендентки из Ливана, Тринидада и Тобаго, Ботсваны.

Пышкова — международная модель, ее рост 181 см, параметры фигуры 86-59-89. Родилась в городке Тршинце, выросла в Праге. Девять лет училась в художественной академии, сейчас продолжает обучение на юридическом факультете Карлова университета, а также изучает маркетинг в Австрии. Знает четыре языка: английский, польский, словацкий и немецкий. Основала благотворительный фонд своего имени. Ее главное достижение — открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, в которой девушка сама работала как волонтер. Играет на флейте и скрипке.

«Я сказала, если не эта девушка, то никакая. Я так горжусь ею! Мисс Мира — это привилегия и обязательство на всю жизнь. Я очень желаю ей максимально использовать титул не только для себя, но и для других, для нуждающихся во всем мире. Добро пожаловать в семью Мисс Мира», — прокомментировала прошлая победительница из Чехии, Татьяна Кухаржова.