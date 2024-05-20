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Названы страны, которые помогут Германии поставлять Украине ПВО

Британия, США, Франция, Румыния, Испания, Бельгия и Литва помогут Украине с ПВО

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Fabrizio Bensch/Reuters

Британия, Соединенные Штаты, Франция, Румыния, Испания, Бельгия и Литва помогут Вооруженным силам Украины с дефицитом сил противовоздушной обороны (ПВО) в рамках предложенной Германией программы. Об этом заявило министерство обороны Германии, передает РИА Новости.

«Итог онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва — техникой и ракетами. Латвия хочет присоединиться к инициативе IAAD», — заявили в германском минобороны.

Германия уже поставила на Украину два собственных зенитно-ракетных комплекса Patriot американского производства.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует вскоре получить семь зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее в Госдепе назвали «невероятно отчаянным» положение дел для ВСУ.

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