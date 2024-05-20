В Госдепе недовольны идеей МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Соединенные Штаты отвергают требование Международного уголовного суда (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других израильских чиновников. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепа.

«В сущности это решение не помогает и может затруднить сохраняющиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и нарастить поставки гуманитарной помощи, что является целями, которых США стараются достичь», — заявил Блинкен.

До этого министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что международный уголовный суд запоздал с решением выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан сообщил о планах инстанции добиваться выдачи ордеров на арест главы правительства Израиля и его министра обороны Йоава Галанта. Также суд планирует получить ордеры на арест лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа и еще двоих высокопоставленных руководителей данной структуры. По словам специалиста, это касается Исмаила Хании и Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри.

Ранее в конгрессе США призвали арестовать премьер-министра Израиля.