Певец Лоза об игроке «Спартака» Джикии: возраст тоже берет свое

Певец, композитор и болельщик московского «Спартака» Юрий Лоза отреагировал на уход из столичного клуба Георгия Джикии, назвав его настоящим капитаном, передает «Спорт-Экспресс».

«Все когда-нибудь уходят. Георгий последнее время был не в самой лучшей форме. Возраст тоже берет свое. Нет людей, которые всегда были в форме и на пике своих возможностей», — отметил Лоза.

Джикия покинет «Спартак» после текущего сезона.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее президент «Динамо» рассказал, приглашал ли он Джикию в клуб.