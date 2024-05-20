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Нетаньяху увидел антисемитизм в возможном ордере Международного уголовного суда

Нетаньяху обвинил МУС в антисемитизме из-за возможного ордера

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Dana Kopel/Global Look Press

Выдача ордера на арест главы израильского правительства и министра обороны страны будет проявлением антисемитизма, направленным против всего Израиля. Такую позицию высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя претензии прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, сообщает ТАСС.

«Абсурдный и ложный ордер прокурора Гааги направлен не только против премьер-министра Израиля и министра обороны, он направлен против всего Государства Израиль», — подчеркнул премьер.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан в эфире телеканала CNN объявил, что Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля и еще одного чиновника еврейского государства, а также лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

По словам Хана, МУС также хочет санкционировать арест главы минобороны Израиля Йоава Галанта, а также лидера боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, и еще двух высокопоставленных руководителей организации — Исмаила Хании и Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри. Всех указанных лиц, включая Нетаньяху, МУС подозревает в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Ранее стало известно, что Колумбия запросила у МУС международный ордер на арест Нетаньяху.

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