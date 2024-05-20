Терапия бесплодия повышает риск болезней сердца, выяснили ученые

Женщин, прошедших курс лечения бесплодия, в два раза чаще госпитализируют по причине сердечных заболеваний в течение года после родов по сравнению с теми, кто забеременел естественным путем. К такому выводу пришли ученые из Rutgers Health (клинического подразделения Университета Рутгерса в США). Результаты исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine (JIМ).

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 31 миллиона женщин, ставших матерями в период с 2010 по 2018 год. Среди них исследователи выявили 287 813 испытуемых, которые ранее проходили терапию бесплодия. Было обнаружено, что у участниц из этой группы вероятность госпитализации с заболеваниями сердца в течение года после родов была более чем в два раза выше, чем у женщин, которые забеременели естественным путем. В частности, лечившиеся от бесплодия в 2,16 раза чаще попадали в больницы с тяжелой формой гипертонии.

Однако ученые отметили, что в целом, несмотря на повышенный риск, общая частота послеродовых заболеваний сердца остается низкой из-за относительно молодого возраста пациенток, проходящих терапию бесплодия. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, связаны ли госпитализации с методами лечения и изначально присутствующими особенностями здоровья женщин.

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