Косторная о занятиях балетом: мне все время не нравится

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что ей сложно даются занятия балетом, передает Sport24.

«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Но когда я смотрю видео, мне все время не нравится», — сказала Косторная.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

Ранее Косторная показала, как сидит на поперечном шпагате.