В Пентагоне прокомментировали гибель Раиси

Соединенные Штаты не могут и не будут строить догадки вокруг гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Об этом заявил на брифинге шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«По поводу гибели президента Ирана в результате очень неудачной катастрофы вертолета. Мы продолжаем следить за ситуацией, но у нас нет никакой информации о причинах катастрофы. Я не могу предполагать, что могло быть причиной инцидента», — заявил Остин.

До этого глава министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что его страна не зафиксировала сигналов с упавшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Ранее немецкий летчик предположил, что вертолет президента Ирана мог врезаться в гору.