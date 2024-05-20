Правительство ослабит запрет на экспорт бензина

Правительство РФ приостановило до 30 июня 2024г. временный запрет на экспорт бензина для нефтепереработчиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ограничения сохраняются с 1 июля по 31 августа, сообщает кабмин. Решение принято из-за насыщения внутреннего рынка топлива, опасений затоваривания НПЗ и необходимости освободить порты от бензина, предназначавшегося на экспорт. Ранее запрет на полгода — с 1 марта до 31 августа — был введен как превентивная мера перед высоким сезонным спросом на фоне ремонтов заводов после атак беспилотников.

В начале мая вице-премьер Новак допустил отмену ограничений при насыщении рынка. Параллельно власти призывали компании к загрузке мощностей и приоритету внутренних поставок. Помогло и повышение РЖД категории очередности отгрузок нефтепродуктов.

В итоге эти меры позволили заполнить рынок топливом, отметило РБК , несмотря на падение производства. По данным Росстата, в I кв. выпуск бензина сократился на 1,3% в годовом выражении до 11 млн т, дизеля — на 2,2%, до 21,9 млн т.

Ранее Минфин отказался заморозить обнуление демпфера для нефтекомпаний.