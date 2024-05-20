Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство ослабит запрет на экспорт бензина

Кабмин до 30 июня возобновил экспорт бензина из-за перенасыщения рынка

close
100%
Shutterstock

Правительство РФ приостановило до 30 июня 2024г. временный запрет на экспорт бензина для нефтепереработчиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ограничения сохраняются с 1 июля по 31 августа, сообщает кабмин. Решение принято из-за насыщения внутреннего рынка топлива, опасений затоваривания НПЗ и необходимости освободить порты от бензина, предназначавшегося на экспорт. Ранее запрет на полгода — с 1 марта до 31 августа — был введен как превентивная мера перед высоким сезонным спросом на фоне ремонтов заводов после атак беспилотников.

В начале мая вице-премьер Новак допустил отмену ограничений при насыщении рынка. Параллельно власти призывали компании к загрузке мощностей и приоритету внутренних поставок. Помогло и повышение РЖД категории очередности отгрузок нефтепродуктов.

В итоге эти меры позволили заполнить рынок топливом, отметило РБК , несмотря на падение производства. По данным Росстата, в I кв. выпуск бензина сократился на 1,3% в годовом выражении до 11 млн т, дизеля — на 2,2%, до 21,9 млн т.

Ранее Минфин отказался заморозить обнуление демпфера для нефтекомпаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами