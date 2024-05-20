Байден раскритиковал требования МУС о выдаче ордеров на арест руководства Израиля

Президент США Джо Байден выразил возмущение требованием прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, «между Израилем и ХАМАС нет ничего общего», что бы ни думал об этом международный прокурор. В контексте этих событий американский лидер вновь заявил о «намерении поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности».

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС потребовало от Международного уголовного суда ареста всего руководства Израиля с одновременным отзывом ордеров на арест лидеров самого ХАМАС. В палестинской организации заявили, что сам факт выдачи ордеров на арест ее лидеров — это «попытка приравнять жертву к палачу».

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал ордера на арест премьера Израиля и главы ХАМАС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя заявил, что МУС является марионеткой Запада и ему не место в Совбезе ООН.