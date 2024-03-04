Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

«Хотел бы быть мотыльком»: 70 лет назад родился Борис Моисеев

Борису Моисееву могло бы исполниться 70 лет

70 лет сегодня могло бы исполниться одному из самых ярких и эпатажных артистов российской эстрады Борису Моисееву. Он родился в 1954 году в Могилеве, после школы уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище.

Карьера танцовщика развивалась стремительно. Моисеев успел поработать в театрах на Украине и в Литве, а после создал танцевальное трио «Экспрессия» с которым выступал в юрмальском варьете «Юрас перле». Там неординарного танцора заметила певица Алла Пугачева и пригласила его коллектив в свое шоу.

После почти 10 лет плодотворной работы Борис Моисеев решил отправиться в свободное плаванье, и трио вышло из труппы примадонны. Вместе с «Экспрессией» артист гастролировал по Италии, Франции и США. Долгое время трио работало в шоу «Рафаэлла Карра представляет» на итальянском ТВ.

В 1991 году «Экспрессия» вернулась в Россию, а в 1992-м переродилась в коллектив «Борис Моисеев и его леди», выпустив в том же году одноименный спектакль. Здесь же началась и сольная карьера артиста.

Долгие годы Моисеев параллельно работал как постановщик и как исполнитель. В 1993-м вышел спектакль «Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри», за который артист получил премию «Овация». А уже в 1997-м свет увидел его первый сольный альбом «Дитя порока». За время своей карьеры Моисеев выпустил 11 альбомов, поставил множество шоу и сыграл несколько ролей в кино.

В 2010-м артист пережил первый инсульт, после которого не смог полностью восстановиться, но тем не менее продолжал выступать. В 2015 году после второго инсульта Моисеев объявил, что уходит от сцены. Последние годы жизни артист провел тихо и почти не появлялся на публике. 27 сентября 2022 года Борис Моисеев умер в своей квартире.

Себя артист называл бриллиантом, который блистает, даже если не совсем чист. И говорил, что если бы у него была возможность переродиться, то он хотел бы быть мотыльком.

Что думаешь?
Картина дня
Очевидцы заявили о подрыве ж/д моста через реку в Самарской области
Военная операция на Украине, день 740-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 740-й день
Crew Dragon с космонавтом из России стартовал к МКС
На подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден критический объект
В Минобрнауки не поддержали скандальный курс подготовки психологов к работе с ветеранами
Рублев сохранил свое место в рейтинге ATP после скандала в Дубае
Годовалый ребенок отравился насваем в Петербурге
Новости и материалы
Российские работодатели объяснили, что значит фраза «мы вам перезвоним»
В Бельгии заявили, что ЕС «будет бросаться камнями» из-за дефицита боеприпасов
Эксперты перечислили преимущества автомобилей из Китая над американскими
ВСУ подтянули резервы под Авдеевку, чтобы удержать линию обороны
Минобороны России назвало число пораженных объектов ВСУ на Купянском направлении
Пьяный россиянин поссорился с сожительницей из-за рассольника и напал на нее с ножом
Стало известно о мотивах заявления Макрона по войскам НАТО на Украине
«Откуда это взялось?» Тутберидзе высказалась о допинге Валиевой
Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО вблизи границ России
Президент Польши поддержал протестующих фермеров
Стал известен срок прихода следующего периода оттепели в Москву
В столице Гаити ввели режим ЧП и комендантский час
В Приморье школьница выжила после падения с высоты на заброшенном заводе
Московский школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою
В Китае заявили об улучшении возможностей для диалога между РФ и Украиной
Бывший советник Пентагона описал сценарий войны с Россией
Тренер по волейболу совратила подростка и попала под следствие
Конгресс достиг договоренностей по бюджету США до конца финансового года
Все новости
Движение по Крымскому мосту возобновлено
«Стоит на вооружении ВС РФ». В «Ростехе» подтвердили, что танк «Армата» используется в армии
Глава «Ростеха» подтвердил наличие танка Т-14 «Армата» на вооружении в армии РФ
Волшебная таблетка от ожирения и ее побочки. Как работают российские аналоги популярного оземпика
Эндокринолог Берковская: прием аналогов оземпика может повлиять на психику
Из-за надписи на памятнике во Владивостоке возбудили уголовное дело
«Все больше ракет достигают целей»: на Украине допустили поражение в «энергетической войне» с РФ
Глава ДТЭК Тимченко: Украина рискует проиграть в энергетической войне с Россией
Виталий Рюмшин
Воинственный Макрон повел Запад по кривой дорожке
10 лучших фото недели: Трамп на границе, фермеры — на протестах
«Они готовы за сотни километров ездить»
Как миллионы россиян полюбили спорт и начали следить за своим здоровьем
Писториус оправдывается за Taurus, виновных ищут: последствия утечки разговора офицеров ФРГ
Писториус: утечка переговоров военных — часть информационной войны России
Турция заявила о пределе возможностей ВС РФ и ВСУ на фронте. Но Киев строит новые укрепления
Bild: ВС РФ эффективно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
«Зритель сегодня хочет правды»: интервью с актером Антоном Богдановым
Актер Богданов заявил, что российскому зрителю не хватает героя нашего времени
Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию. Но получать паспорт не собирается
Кнайсль заявила об окончательном переезде в РФ, но не планирует получать паспорт
Пистолет-пулемет и автомат Калашникова. Как в Берлине ловят подпольщиков на пенсии
Спецназ в Берлине провел операцию по захвату экс-членов «Фракции Красной армии»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами