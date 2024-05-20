Стало известно, когда вратаря ЦСКА Торопа выпишут из больницы

Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что голкипер красно-синих Владислав Тороп скоро будет выписан из больницы, передает пресс-служба команды в Telegram.

«Тороп перенес операцию. Она прошла успешно. В ближайшее время он будет выписан из стационара и продолжит реабилитацию на клубной базе», — сказал Безуглов.

На 36-й минуте игры Кубка России с петербургским «Зенитом» Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу. Ему были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. 17 мая ему была проведена операция.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Ранее Тороп обратился к фанатам.