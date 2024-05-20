В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Раиси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране объявлен однодневный траур в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«На заседании кабинета министров мы приняли решение объявить однодневный национальный траур в нашей стране, чтобы разделить глубокую боль, которую испытывает иранский народ», — сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

Турецкий лидер отметил, что страна вновь выражает соболезнования «иранским братьям и сестрам».

До этого глава министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявлял, что его страна не зафиксировала сигналов с упавшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками. По его мнению, сигнальная система была отключена или же вертолет не был ей оборудован.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Пентагоне заявили о непричастности США к крушению вертолета Раиси.