В Пентагоне заявили о непричастности США к крушению вертолета Раиси

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не причастны к крушению вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

«США никоим образом не причастны к крушению [вертолета], это факт», — сказал Остин во время общения с журналистами.

Шеф Пентагона также отказался строить догадки относительно того, возложит ли Иран ответственность за крушение вертолета на Израиль. Он подчеркнул, что иранские власти должны провести расследование, чтобы установить причину крушения. По мнению Остина, к катастрофе могли привести разные факторы, в том числе техническая неисправность или ошибка пилота.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее стали известны место и дата церемонии прощания с Раиси.