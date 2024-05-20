Креативность и юмор улучшают самочувствие пожилых, установили ученые

Ученые из Университета Брешиа и Католического университета Святого Сердца (оба в Италии) установили, что юмор и креативность помогают пожилым людям справляться с биологическими и психологическими изменениями, связанными со старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience Letters.

Многие люди связывают старение с ухудшением когнитивных навыков, проблемами со здоровьем и снижением уровня физической активности. Также широко распространено мнение о том, что старение влечет за собой снижение интеллектуальной эффективности.

По словам итальянских ученых, такие утверждения нельзя назвать полностью верными. Дело в том, что когнитивное мышление и способности (внимание, память) действительно могут снижаться вследствие неврологических и других патологий, которыми сопровождается естественное старение. Однако дивергентное мышление (метод творческого мышления) не подвергается деградации и может аналогичным образом использоваться для решения повседневных задач другими способами.

Развитию дивергентного мышления способствуют юмор и креативность (творческая деятельность). Эти аспекты интеллекта помогают пожилым адаптироваться к биологическим и психологическим изменениям, происходящим с ними. Это значит, что сохранение и тренировка таких навыков способствует ментальной гибкости и повышает удовлетворенность жизнью (благополучие).

Сейчас исследователи планируют разработать специальные упражнения и рекомендации, которые помогут пожилым людям развивать дивергентное мышление и использовать его в повседневной жизни.

Ранее был найден новый способ обратить вспять возрастное снижение памяти и внимания.