В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также городе Шебекино и шебекинском городском округе. Об этом сообщило управление МЧС РФ по Белгородской области.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Минуту спустя ракетная опасность была объявлена в городе Шебекино и шебекинском городском округе.

До этого Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Головчино в Белгородской области. Практически одновременно с населенным пунктом, под артиллерийский удар украинской армии попало село Теребрено в Краснояружском районе.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.