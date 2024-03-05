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От «Правил съема» до «Места под соснами»: Еве Мендес – 50

Американская актриса Ева Мендес отмечает 50-летие

Американская актриса и модель Ева Мендес родилась 5 марта 1974 года в Майами в семье кубинских иммигрантов. Вскоре семья перебралась в Лос-Анджелес. После школы Ева пошла учиться на дизайнера интерьеров в Университет штата Калифорния, но бросила учебу ради карьеры в кино.

Изначально Мендес снималась в рекламе, появилась в клипе на композицию «Hole In My Soul» группы Aerosmith и «Miami» Уилла Смита. Затем стала получать эпизодические роли в низкобюджетном кино.

Ее первой серьезной работой стала главная женская роль в фильме «Тренировочный день» (2001). После него актрису стали приглашать на другие крупные роли, в том числе в картинах «Правила съема: Метод Хитча», «Двойной форсаж» и «Однажды в Мексике». На съемках фильма «Место под соснами» режиссера Дерека Сиенфрэнса в 2011 году актриса познакомилась со своим будущим мужем — актером Райаном Гослингом.

Последняя киноработа артистки — главная роль в режиссерском дебюте Райана Гослинга 2014 года «Как поймать монстра». В общей сложности на счету Мендес 35 ролей в кино. В 2006 году журнал Maxim отдал ей 27 строчку своего рейтинга Hot 100.

«Я знаю, что нахожусь на тонкой грани между тем, чтобы быть уважаемой актрисой и тем, что называется «секс-символом». Это трудный путь, если вы хотите, чтобы вас знали как настоящего, заслуживающего доверия актера», — признавалась она в интервью.

С сентября 2011 года актриса встречается с актером Райаном Гослингом, два года назад он стал ее мужем. Пара воспитывает двух дочерей: Эсмеральду Амаду Гослинг (12 сентября 2014 год) и Амаду Ли Гослинг (29 апреля 2016 года).

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