«Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету»: 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина

Первый человек в космосе, облетевший Землю, родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино в Смоленской области. Стремиться в небо сын обычных крестьян начал в Саратове в середине 1950-х. Там одновременно с учебой в техникуме Гагарин стал заниматься в аэроклубе — прыгал с парашютом и летал на Як-18. Потом окончил авиационное училище в Оренбурге и три года отслужил летчиком на Северном флоте. Военным пилотом Гагарин хотел стать с детства: мечта возникла, когда началась война. Друг космонавта рассказывал, что, будучи ребенком, Юрий встретил летчика, самолет которого сбили вблизи их деревни. Тогда Гагарин и решил, что будет летать.

На роль первого космонавта искали именно летчика, ведь для работы с техникой нужны особые кандидаты. Требованиям Гагарин соответствовал идеально.

«Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. <…> Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения», — заключила комиссия.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин покорил космос. Весь полет от старта до приземления занял 1 час 46 минут. Из иллюминатора космонавт любовался Землей и проводил простые эксперименты: ел, пил и делал записи карандашом.

Став первым человеком на орбите, в космос Гагарин больше не полетел. После гибели Владимира Комарова Юрия не рассматривали для полетов. Жизнь Гагарина оборвалась всего через семь лет после знаменитого «Поехали!» — он разбился в авиакатастрофе.

Кадры личной жизни и карьеры первого космонавта — в нашей фотогалерее.