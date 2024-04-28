ЦСКА сенсационно проиграл «Балтике» в РПЛ

Московский ЦСКА проиграл калининградской «Балтике» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась победой хозяйской команды со счетом 3:1.

Счет в матче открыл бывший футболист армейского клуба Кристиан Бистрович, который на 50-й минуте реализовал пенальти. Также в матче отличились Алекс Фернандес, забивший на 77-й минуте, и Кирилл Капленко, отправивший мяч в ворота Игоря Акинфеева на 86-й минуте. Единственный мяч армейцев в этом поединке оформил Кирилл Глебов.

Главным арбитром поединка был Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА после этого поражения остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова имеют 38 баллов. «Балтика». которую тренирует бывший футболист армейского клуба Сергей Игнашевич идет на 12-м месте в турнирной таблице. В активе калининградской команды 26 очков.

Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», в активе которого 50 очков.

Ранее сообщалось, что в «Зените» намерены побеседовать с игроками после второго поражения подряд.