Белоруссия и Россия договорились об очередном транше для импортозамещения

Белоруссия и Россия согласовали выделение дополнительного транша российского кредита для реализации совместных высокотехнологичных проектов. Об этом заявил министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник в разговоре с телеканалом СТВ.

«На сегодняшний день утверждено 25 проектов, еще 7 находятся на рассмотрении, из них 5 уже одобрены Россией. На данный момент осталось только небольшое количество ресурсов для выбора, но с учетом этих семи проектов они все будут осуществлены, и с Минпромторгом России достигнуты соглашения о выделении дополнительного транша на высокотехнологичные совместные проекты», — отметил он в интервью журналистам.

Рогожник также подчеркнул, что в рамках сотрудничества с Россией в настоящее время рассматривается вопрос о разработке программы совместного судостроения.

В начале марта заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что общий объем средств на реализацию 25 утвержденных кредитных проектов составляет 81 млрд рублей. Он также отметил, что еще доступно 24 млрд рублей для финансирования инициатив по импортозамещению. По его словам, уже начата практическая реализация 16 инвестиционных проектов из этого кредита в Белоруссии.

Соглашение о выделении кредита на 105 млрд рублей для проектов по импортозамещению было подписано Москвой и Минском в ноябре 2022 года. Предусматривается, что эти проекты будут осуществляться в Белоруссии при участии российской стороны.

Ранее в Белоруссии заявили о вербовке белорусов и россиян странами Балтии.