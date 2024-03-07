«Я не великая француженка»: Жюльет Бинош – 60

Жюльет Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже и с колыбели попала в творческую среду: ее отец был театральным режиссером, мать — театральной актрисой. После школы Бинош начала изучать драматическое искусство в Национальной школе искусств, и в 1983-м дебютировала в кино — в небольшой роли в телесериале Жака Фанстана «Доротея, танцовщица на проволоке».

Международная популярность пришла к ней только спустя 10 лет, когда на экраны вышла картина польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета: Синий». Звездными оказались роли в фильме «Английский пациент» (премия «Оскар», премия МКФ в Берлине, премия Британской киноакадемии, «Феликс», «National Board of Review») и в мелодраме Лассе Хельстрема «Шоколад» (номинация на «Оскар»).

Всего на счету Бинош более 60 фильмов. Это и «Грозовой перевал» с Рэйфом Файнсом, и «Вдова с острова Сен-Пьер» с Эмиром Кустурицей, и «Код неизвестен» с Тьерри Невиком, и «История любви» с Жаном Рено, «В моей стране» с Сэмюэлом Ли Джексоном, «Вторжение» с Джудом Лоу, «Ущерб» с Джереми Айронсом и многие другие работы.

И хотя Бинош — звезда мирового масштаба и обладательница множества премий, она отзывается о себе весьма скромно:

«Я не великая француженка. Жорж Санд, Маргерит Дюрас и Симона де Бовуар – вот великие француженки».

У актрисы есть сын Рафаэль и дочь Ханна. Бинош занимается благотворительностью, сотрудничает с организацией Enfants d'Asie («Дети Азии», организация помогает детям из бедных семей получить образование) и стала крестной матерью пяти камбоджийских сирот.

Жизнь и карьера звезды — в галерее «Газеты.Ru».