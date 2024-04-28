Депутат Рады призвал Киев остерегаться предупреждения Путина о санитарной зоне

Депутат Рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области и этого нужно бояться.

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», — сказал он.

Депутат уточнил, что российская сторона может добиться этого, используя корректируемые авиабомбы (КАБы). По его словам, для санитарной зоны ВС РФ может занять до 30 километров.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону». Он заявлял, что необходимо создать такую зону безопасности, преодолеть которую будет сложно со средствами поражения западного производства, которые использует противник.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах РФ.

Ранее военный эксперт рассказал о размерах планируемой санитарной зоны на Украине.