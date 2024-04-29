Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» покинул свой пост после 6 поражений подряд

Директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что совет директоров клуба принял отставку главного тренера Сергея Юрана. Об этом сообщается в Telegram-канале Мелика-Гусейнова.

Он также выразил личную благодарность Юрану за совместную работу и за участие в важном этапе становления клуба.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей, а и. о. главного тренера станет Антон Хазов.

Директор клуба добавил, что в ближайшее время будет объявлено о других кадровых перестановках.

До этого стало известно, что «Пари Нижний Новгород» уволит главного тренера Сергея Юрана после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Это поражение стало для подопечных Юрана шестым в Российской премьер-лиге подряд.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла 13‑е место и в стыковых матчах с «Родиной» сохранила место в РПЛ.

«Пари Нижний Новгород» в следующем матче сыграет с московским «Спартаком», встреча состоится 5 мая, начало игры — 19:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ.