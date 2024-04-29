Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» покинул свой пост после 6 поражений подряд

Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Пари НН»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что совет директоров клуба принял отставку главного тренера Сергея Юрана. Об этом сообщается в Telegram-канале Мелика-Гусейнова.

Он также выразил личную благодарность Юрану за совместную работу и за участие в важном этапе становления клуба.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей, а и. о. главного тренера станет Антон Хазов.

Директор клуба добавил, что в ближайшее время будет объявлено о других кадровых перестановках.

До этого стало известно, что «Пари Нижний Новгород» уволит главного тренера Сергея Юрана после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Это поражение стало для подопечных Юрана шестым в Российской премьер-лиге подряд.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла 13‑е место и в стыковых матчах с «Родиной» сохранила место в РПЛ.

«Пари Нижний Новгород» в следующем матче сыграет с московским «Спартаком», встреча состоится 5 мая, начало игры — 19:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами