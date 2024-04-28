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Германия поддержала идею подать заявку на проведение летней Олимпиады в 2040 году

Table.Media: Шольц поддержал идею заявки на летнюю Олимпиаду в 2040 году

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Liesa Johannssen/Reuters

Олаф Шольц выразил поддержку идеи подачи заявки Германией на проведение летних Олимпийских игр в 2040 году. Об этом пишет Table.Media.

«Олаф Шольц высказал положительное мнение о возможной кандидатуре Германии на организацию игр в ходе встречи с руководством Немецкой олимпийской спортивной конфедерации (DOSB)», — утверждает издание, ссылаясь на источники в правительстве.

На встрече присутствовали министр внутренних дел и спорта Нэнси Фезер, председатель правления DOSB Торстен Бурместер и президент организации Томас Вайкерт. Сообщается, что Шольц отнесся скептически к идее проведения Игр в Германии в 2036 году из-за потенциального контекста с Олимпиадой в Берлине, организованной нацистами. Поэтому канцлер высказал предпочтение подаче заявки на проведение Олимпийских игр в 2040 году.

Пока неизвестно, где именно в Германии могли бы пройти Игры, но сообщается, что заинтересованность выразили Берлин и Рейнско-Рурский регион. По данным Table.Media, окончательное решение о подаче заявки в Международный олимпийский комитет будет принято DOSB до конца текущего года.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе, а в 2032 году — в австралийском Брисбене.

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