Польский генерал высказался о необходимости применить меры на границе РФ и Белоруссии

Бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает, что угроза полномасштабной войны в Европе на данный момент отсутствует, однако на польской и литовской границах с Российской Федерацией и Белоруссией необходимо установить минные поля и построить укрепления. Об этом сообщает Delfi.

Он подчеркнул, что опыт российско-украинского конфликта показывает, как необходимо строить укрепления, оборонительные позиции и минные поля, чтобы остановить врага. По его мнению, над минированием границы Польши с Россией и Белоруссией необходимо задуматься уже сейчас и начать действовать.

При этом польский генерал подчеркнул, что «угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет воевать с Западом, так как там понимают, что ответ будет серьезным.

При этом белорусский президент сказал, что страны Запада направляют в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.