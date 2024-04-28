Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский генерал высказался о необходимости применить меры на границе РФ и Белоруссии

Польский генерал Скшипчак: на границе с РФ и Белоруссией нужны минные поля

close
100%
Michal Kosc/AP

Бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает, что угроза полномасштабной войны в Европе на данный момент отсутствует, однако на польской и литовской границах с Российской Федерацией и Белоруссией необходимо установить минные поля и построить укрепления. Об этом сообщает Delfi.

Он подчеркнул, что опыт российско-украинского конфликта показывает, как необходимо строить укрепления, оборонительные позиции и минные поля, чтобы остановить врага. По его мнению, над минированием границы Польши с Россией и Белоруссией необходимо задуматься уже сейчас и начать действовать.

При этом польский генерал подчеркнул, что «угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет воевать с Западом, так как там понимают, что ответ будет серьезным.

При этом белорусский президент сказал, что страны Запада направляют в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами