В «Зените» одним словом оценили чемпионскую гонку в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев после поражения от московского «Динамо» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) кратко оценил ситуацию в чемпионской гонке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Чемпионство уходит? Приходит», — сказал Медведев.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 49 очков и имеющий матч 26-го тура чемпионата в запасе. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в «Зените» намерены побеседовать с игроками после второго поражения подряд.