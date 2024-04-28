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80% россиян с раком головы и шеи обращаются к врачам слишком поздно

Онколог Романов: 80% пациентов приходят к врачам на поздних стадиях рака головы

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До 80% пациентов с раком головы и шеи приходят к врачам слишком поздно: на третьей-четвертой стадии, когда мало шансов на выздоровление. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Российского общества клинической онкологии, сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Илья Романов.

При 1–2-й стадиях рака головы и шеи выживаемость составляет от 70 до 90%, а на более поздних она падает до 20–40%. К этому типу опухолей относятся новообразования гортани, языка, миндалин, носоглотки, полости носа и околоносовых пазух.

Большинство пациентов попадают к онкологам уже на поздней стадии рака, когда лечение неэффективно. Часто опухоли можно обнаружить в рамках диспансеризации или на приеме у стоматолога, однако многое зависит от онконастороженности врача.

«Зачастую врачи не понимают, что увеличенные узлы на шее могут оказаться метастазами, региональными опухолями, которые являются вторичными проявлениями опухолей миндалины или корня языка», — рассказал Романов.

Риск рака головы и шеи в 5-7 раз выше у курильщиков. Если человек также злоупотребляет алкоголем, то шансы возникновения рака головы и шеи возрастают в 35 раз. Другой важный фактор — заражение вирусом папилломы человека. Его 16-й и 18-й подтипы вызывают рак головы и шеи, а также шейки матки. При этом вирус может привести к развитию опухоли даже при отсутствии вредных привычек у человека.

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