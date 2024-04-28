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Госсекретарь США после поездки в Саудовскую Аравию прибудет в Израиль и Иорданию

Блинкен после визита в Саудовскую Аравию посетит Израиль и Иорданию

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Tobias Hase/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Саудовскую Аравию совершит поездки в Израиль и Иорданию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера сообщает Reuters.

По его словам, во время переговоров в Израиле и Иордании Блинкен сосредоточится на усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа, что позволит добиться освобождения заложников и обеспечит поступление гуманитарной помощи в анклав.

Сейчас госсекретарь США вылетел в Саудовскую Аравию, где проведет встречу, посвященную прекращению огня на палестинских территориях.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не выдаст ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с ситуацией в секторе Газа.

28 апреля израильский министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что правящая в Израиле коалиция может распасться, если прекратится военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Ранее в США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе.

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