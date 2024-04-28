В Польше две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы у заправки

Около двух тысяч человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны около автомобильной заправочной станции (АЗС). Об этом сообщает RMF FM.

В публикации отмечается, что саперы планируют нейтрализовать бомбу. Эвакуацию жителей Дембогужа и Казимежа в общине Косаково планируют начать утром 29 апреля.

Радиостанция подчеркивает, что саперы закладывают на разминирование боеприпаса два часа, после чего местные жители смогут вернуться в свои дома.

До этого ученые из Университета Ставангера и Норвежского оборонного научно-исследовательского института выяснили, что из-за своего химического состава снаряды и другие боеприпасы, оставшиеся в земле со времен Первой и Второй мировых войн, теряют стабильность, что увеличивает вероятность их взрыва.

Ученые подчеркнули, что необходимо тщательнее проверять любые места исторических сражений перед застройкой. В противном случае риск подрыва старых бомб будет увеличиваться с каждым годом.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.