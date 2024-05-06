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В США заявили, что пропалестинских демонстрантов поддерживают спонсоры Байдена

Politico: спонсоры Байдена финансируют пропалестинских демонстрантов в США

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Shutterstock

Часть организаторов пропалестинских акций протеста в США, получает финансовую поддержку от крупнейших спонсоров главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает американское издание Politico.

По данным газеты, некоторые из групп, которые стоят за пропалестинскими демонстрациями, получают финансовую помощь от филантропов, добивающихся переизбрания Байдена. Среди них — Гейтс, Сорос, Рокфеллер и Прицкер.

Так, одни из инициаторов протестов в Колумбийском университете получают финансирование от фонда Tides, поддерживаемого Джорджом Соросом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В свою очередь, Фонд братьев Рокфеллер в 2022 году передал фонду Tides $300 тыс.

Другие участвующие в пропалестинских протестах группы, поддерживаются фондом, который финансируется наследниками гостиничной империи Hyatt Сьюзен и Ником Прицкер.

До этого сообщалось, что студенческие протесты в поддержку Палестины возникли в университетах США на основе многомесячной подготовки, а также поддержки со стороны опытных активистов.

Ранее Байден отказался менять политику в отношении Израиля на фоне протестов.

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