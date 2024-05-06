Названы главные риски для мировой экономики

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвали главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на обзор Economic Outlook.

Как считают экономисты, среди таких рисков — эскалация израильского военного конфликта, возобновление инфляционного роста, реализация последствий ужесточения денежно-кредитной политики, а также слабый рост экономики КНР.

ОЭСР улучшила прогнозы по динамике глобального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 и 2025 годах по сравнению с февральскими ожиданиями. По оценкам организации, рост мировой экономики составит 3,1% по итогам текущего года (прежний прогноз — 2,9%) и 3,2% по итогам следующего года (3%). Главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли смотрит на текущие ожидания с «осторожным оптимизмом».

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что ВВП РФ по итогам 2024 года может прибавить более 3%.

По его словам, реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития.

Ранее ОЭСР ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны.