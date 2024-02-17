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Жабры в прошлом. Витасу — 45

Певцу Витасу исполняется 45 лет

«Дедушка подарил мне аккордеон, я залез на тумбочку и начал декламировать сказку, которую сам придумал», — так в интервью StarHit рассказывал о начале своего творческого пути Витас.

Виталий Грачев (настоящее имя Витаса) родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе Латвийской ССР. Вскоре после его рождения семья перебралась в Одессу, где юный Витас окончил школу, учился игре на аккордеоне и занимался джазовым вокалом.

Первый большой успех пришел к певцу с выходом клипа «Опера № 2» в 2001 году. Исполнитель в образе странного парня с жабрами, разносящий вдребезги стекла своим фальцетом, покорил публику. Артисту добавили очков его «космические» костюмы и образ таинственности, созданный в том числе благодаря отсутствию каких-либо интервью.

Сейчас на счету Витаса 15 альбомов, у него образ повзрослевшего артиста и огромная аудитория в Китае: там ему даже поставили памятник и дали возможность сыграть в нескольких кинолентах, а также приглашали его открывать Олимпийские игры в Пекине.

Певец то и дело попадает в скандалы. То он распыляет содержимое баллончика в глаза чиновнику в караоке, то устраивает стрельбу во дворе своего дома на Рублевке, то сбивает на своем авто велосипедистку.

Витас — счастливый семьянин. С 2006 года он женат на Светлане Гранковской (Грачевой), пара воспитывает троих детей.

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