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В России могут упростить покупку квартир с использованием маткапитала

«Известия»: в ГД предложили использовать маткапитал на жилье до 3-летия ребенка

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Shutterstock

В Госдуме предложили разрешить использование маткапитала на жилье до того, как ребенку исполнится три года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект.

Сейчас досрочно использовать маткапитал можно только на ипотеку. Речь идет о первоначальном взносе, погашении долга и процентах. В Государственной думе предлагают разрешить использовать материнский капитал до исполнения ребенку трехлетнего возраста. Это сделано для того, чтобы поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение.

Издание «Ведомости» со ссылкой на исследовании Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) Президентской академии (РАНХиГС) сообщало, что 45,6% российских семей в 2023 году потратили материнский капитал на покупку жилья. При этом в 2011 году наблюдалась обратная динамика. Тогда 97,4% семей израсходовали маткапитал на улучшение жилищных условий.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что молодые семьи должны иметь возможность направить средства материнского капитала на ремонт квартир.

Ранее в Госдуме назвали еще один вариант использования маткапитала.

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